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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aranan hükümlü kovalamaca sonucu denizde yakalandı - SAMSUN

Aranan hükümlü kovalamaca sonucu denizde yakalandı - SAMSUN

- Samsun Emniyet Müdürlüğü - Polisin operasyon görüntüsüAranan hükümlü kovalamaca sonucu denizde yakalandı - Samsun 'da hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, polis tarafından takip edildiğini anlayınca balıkçı teknesiyle açıldığı denizde gözaltına alındıSAMSUN (AA) - Samsun 'da 13 yıl 4 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin kovalamacası sonucu balıkçı teknesiyle açıldığı Karadeniz'de yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, "fuhuş", "dolandırıcılık", "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme", "kamu kurum ve kuruluşları ve benzeri tüzel kişilerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları hakkındaki hırsızlık", "güveni kötüye kullanma", "yaralama" gibi 12 suçtan 13 yıl 4 ay 16 gün hapis ve 15 bin 280 lira para cezası bulunan Adem Köse'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.İlkadım ilçesi Baruthane mevkisindeki sahilde takip edildiğini fark eden Köse, balıkçı teknesine binerek Karadeniz'e açıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin desteğiyle botla denize açılan polis, hükümlüyü teknede yakaladı.Gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

Para Cezası Balıkçı Teknesi Hapis Cezası Hırsız Dolandırıcılık 

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