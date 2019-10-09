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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı - ADANA

Aranan DEAŞ zanlısı tutuklandı - ADANA

- Zanlının Adli Tıp birimine getirilmesi - Zanlının polis aracına bindirilmesiAranan DEAŞ zanlısı tutuklandı - Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana 'ya getirilen zanlı tutuklandıADANA (AA) - Terör örgütünün Suriye'deki silahlı eylemlerine katıldığı iddiasıyla aranan ve Şanlıurfa'da yol denetiminde yakalanarak Adana 'ya getirilen zanlı cezaevine gönderildi.Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, K.D (25) isimli şüphelinin terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki silahlı faaliyetlerine katıldığını belirledi.Hakkında arama kararı çıkarılan K.D, Şanlıurfa'da yol uygulamasında yakalandı. Adana 'ya getirilen K.D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Polis Aracı Polis Akalan Terör Örgütü 

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