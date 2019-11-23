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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - İZMİR

Aralarında çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - İZMİR

- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi önü - Tartışmanın yaşandığı sokaktan detaylar İzmir 'de çıkan tartışmada bıçaklanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesi bulunuyorİZMİR (AA) - İzmir 'in Konak ilçesinde, 4 kişi arasında çıkan tartışmada bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı, boğazından yaralanan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.Alınan bilgiye göre, 269. sokaktaki bir apartman dairesinde Yasin B. ile Semih S, Burhan Ö. ve Deniz Y. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Kavgaya dönüşen tartışmada Yasin B, diğer kişileri bıçakla yaralayarak kaçtı.Yaralılar, taksiyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.Boğazından yaralanan Deniz Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğerlerinin hafif şekilde yaralandıkları öğrenildi.Ekiplerin çalışması sonucu Yasin B. yakalanarak gözaltına alındı.

Acil Servis Hastane Akalan 

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