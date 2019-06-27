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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Araklı’daki sel her yeri yıktı, bir tek o ayakta kaldı

Araklı’daki sel her yeri yıktı, bir tek o ayakta kaldı

- Köprüden görüntü

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket 

-- Detaylar

( TRABZON - ÖZEL) TRABZON

- Trabzon Araklı Çamlıktepe Mahallesinde meydana gelen sel felaketinde taşan sular önüne gelen her şeyi yıktı, bir tek Karadere üzerinde bulunan tarihi köprü ayakta kaldı. Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışlar sonrası 8 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarına 10. gününde de devam edilirken, evleri yıkan, iş makinelerini yutan sel sularında Karadere üzerinde bulunan tarihi köprünün tek parça olarak ayakta kalması görenler tarafından hayretle karşılandı. Köprü görüntüsünü kaydeden Fatih Alemdar isimli vatandaş görüntü karşısındaki hayretini "Sel olan yerin az aşağısında bulunan tarihi köprü gelen taşlarla dolmasına rağmen hala köprünün üstü yerinde ve tek parça olarak ayakta, şaşılacak bir durum" sözleriyle dile getirdi. (YG-EK
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