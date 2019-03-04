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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Araçta kilitli kalan çocuk Bakan Soylu'nun girişimiyle kurtarıldı

Araçta kilitli kalan çocuk Bakan Soylu'nun girişimiyle kurtarıldı

soylu miting

Sağlık Ekipleri 

-korumaların çocuğu kurtarması
-detaylar

( İSTANBUL ) -- Bakan Soylu'nun korumaları aracın camını kırarak çocuğu kurtardı İSTANBUL

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Zeytinburnu'nda ilçe mitingi yaptığı sırada aracın içerisinde minik bir çocuğun kilitli kaldığını öğrendi. Bunun üzerine Soylu'nun koruma ekipleri aracın camını kırarak çocuğu kurtardı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Zeytinburnu'nda ilçe mitingi yaptığı sırada minik bir çocuğun aracın içinde kilitli kaldığı bilgisi aldı. Bunun üzerine Soylu vatandaşlara mikrofonla durumu anons etti fakat çocuğun ailesi ortaya çıkmadı. Duruma hızla müdahale eden Soylu'nun korumaları aracın camını kırarak kapıyı açtı. Minik çocuk kilitli kaldığı arabadan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Çocuğun ailesine ise hala ulaşılamadığı öğrenildi.
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