Araçlar yüzünden sokağa giremeyen itfaiye ekipleri yürüyerek yangın yerine gitti

-aracın geçememesi



( BURSA ) - BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde itfaiye ekipleri hatalı park eden araçlar yüzünden yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Sokağa giremeyen itfaiye araçlarından inen itfaiye erleri yürüyerek yangın yerine gitti. Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bir binanın 3. katında elektrik panosundan yükselen alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri söz konusu adrese gelmek istediklerinde, iki yönlü park edilen araçlar yüzünden sokağa girmekte güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucu itfaiye araçları sokağa giremezken, itfaiye aracını sokağın başında bırakan ekipler yaya olarak yangın yerine gitti. Ekipler gelene kadar elektrik panosunda çıkan yangın bir vatandaşın yangın tüpüyle müdahale etmesiyle söndürülürken; bina sakinleri rahat bir nefes aldı. (SA-MŞ)

