Aracıyla 25 metreden kanyona uçtu: 1 yaralı

-Ekiplerin müdahalesi

-Hastaneden detaylar



( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük'te aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 25 metreden kanyona uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Beşbinevler Mahallesi Kanyonvadi mevkisinde meydana geldi. Mecbure K. (40) idaresindeki 42 M 6085 plakalı otomobil ile kanyonvadi mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 25 metreden kanyona uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araçta bulamadı. Sürücünün kaza sırasında araçtan fırlaması üzerine ters dönen racın yakınında yaralı halde bulundu. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan ekipler Mecbure K.'yı Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor, araç ise kullanılamaz hale geldi.

