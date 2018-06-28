Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aracıyla 25 metreden kanyona uçtu: 1 yaralı

Aracıyla 25 metreden kanyona uçtu: 1 yaralı

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ekiplerin müdahalesi
-Hastaneden detaylar

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük'te aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yaklaşık 25 metreden kanyona uçtu. Kazada sürücü yaralandı. Edinilen bilgiye göre olay Beşbinevler Mahallesi Kanyonvadi mevkisinde meydana geldi. Mecbure K. (40) idaresindeki 42 M 6085 plakalı otomobil ile kanyonvadi mevkisinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 25 metreden kanyona uçtu. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekipleri ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, sürücüyü araçta bulamadı. Sürücünün kaza sırasında araçtan fırlaması üzerine ters dönen racın yakınında yaralı halde bulundu. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan ekipler Mecbure K.'yı Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor, araç ise kullanılamaz hale geldi.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı