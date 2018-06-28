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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Aracın üzerine elektrik kablosu düştü - KARABÜK

Aracın üzerine elektrik kablosu düştü - KARABÜK

- Olay yerinden detay - Elektrik telinden detay - Araçtan detay - Sürücü Dursun Zor'un açıklaması - DetayAracın üzerine elektrik kablosu düştüKARABÜK (AA) - Karabük 'te seyir halindeki bir aracın üzerine enerji nakil hattından kopan tel düştü.Alınan bilgiye göre, Beşbinevler Mahallesi 2. Cadde'deki enerji nakil hattındaki bir kablo henüz belirlenemeyen nedenle koptu.Bu sırada caddede ilerleyen Dursun Zor yönetimindeki 78 BM 428 plakalı panelvanın üzerine düşen tel, araçta hasara yol açtı.Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yoldaki tel, elektrik idaresi yetkilileri tarafından kaldırıldı.Sürücü Zor, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken bir anda telin aracın üzerine düştüğünü, kıvılcım çıkınca korktuğunu anlatarak, 10 - 15 metre ilerledikten sonra durabildiğini ifade etti.

Elektrik Kablosu Bild Güvenlik Önlemi 

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