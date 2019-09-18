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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Aracın üstünde unutulan altın dolu çanta yola düştü

Aracın üstünde unutulan altın dolu çanta yola düştü

Güvenlik kamerası

Bebek Polis Kamera İtiraf Polis Ekipleri 

-Şahsın poşetle karşıya geçmesi
-Adamın düğündeki görüntüsü
-Altınların sergilenmesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Yolda bulduğu altınları eşine hediye etti- Altın dolu çantayla düğüne gitmiş- O anlar kameralar yansıdı İSTANBUL

- Sancaktepe’de çarşıya giden çift, altın dolu çantayı araçlarının üzerinde unuttu. Araç hareket edince çanta yola düştü. Durumu çarşıya geldiklerinde fark eden çift şoka girdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, yola düşen çantayı alıp saklayan şahsa ulaştı. Gözaltına alınan şahsın altınlardan bir kaçını hediye ettiği belirtildi. Sancaktepe’de yaşayan Mustafa Özcan isimli vatandaş, eşi ve bebeği ile birlikte çarşıya gitmek için evden çıktı. Genç çift, yanlarındaki yaklaşık 50 bin lira değerinde altın ve para bulunan çantayı, bebeklerini araca bindirirken araç bagajının üstünde unuttu. Araç hareket ettiğinde ise çanta yola düştü. Durumu çarşıya vardıklarında fark eden çift büyük üzüntü yaşarken, yapılan başvuru üzerine polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı.
Yapılan incelemelerde, yere düşen çantayı fark eden bir şahsın alarak uzaklaştığı tespit edildi. Çantayı aldıktan sonra bir düğün salonuna giren şahsa, düğün sahipleri üzerinden ulaşan polis ekipleri, H.Ö. isimli zanlıyı Ümraniye’deki adresinde yakalayarak gözaltına aldı. H.Ö. ifadesinde, çantadaki altın ve parayı sakladığını, altınlardan birkaç tanesini ise eşine hediye ettiğini itiraf etti. Saklanan altın ve paralar ise H.Ö’nün gösterdiği yerde bulunarak Mustafa Özcan’a teslim edildi. (MB-EY
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