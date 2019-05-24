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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Aracın içinde uyuya kalan şahıs şarampole düşmekten son anda kurtarıldı

Aracın içinde uyuya kalan şahıs şarampole düşmekten son anda kurtarıldı

Olay yerinden görüntüler

İlk Müdahale Akalan Ticari Araç Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Genel ve detay

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir’in Çiğli ilçesinde, şarampolün kenarında askıda kalan hafif ticari araç içerisinde uyuyakalan bir kişi 15 metre yükseklikten şarampole düşmekten son anda kurtarıldı. Olay, saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 8809/47 sokakta yeni yapılan Evka - 5 yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 GZ 715 plakalı hafif ticari araç yolun kenarında park halinde iken sürücüsü Burhan O. araç içerisinde uyuyakaldı. İddiaya göre, aracın el freni çekili olmadığı için araç bir anda geriye doğru gitti. Yoldan geçen vatandaşlar, aracı şarampolün kenarında olduğu görünce durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, o sırada yoldan geçen çekici yardımı ile aracı sabitledi. İtfaiye ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrasında, şarampolün kenarında asılı halde duran araç çekici ile çekildi. Burhan O. yaklaşık olarak 15 metre yükseklikten düşmekten son anda kurtarıldı. Öte yandan, aracın içinde uyuyakalan sürücü Burhan O. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Çiğli Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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