Araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram esrar bulundu - ADANA
- Köpekle araçta arama yapılması - Köpeğin aracın alt kısmına tepki vermesi - Polislerin aracın alt kısmını incelemesi - Aracın alt kısmındaki gizli bölmede uyuşturucu bulunması Adana 'da araca gizlenmiş 14 kilo 650 gram toz esrar bulunduADANA (AA) - Adana 'da hafif ticari araçta 14 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Park Alanı'nda yaptığı denetimler sırasında şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurdu.Narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine aracın alt bölümünde yapılan detaylı incelemede 14 pakette 14 kilo 650 gram toz esrar bulundu.Gözaltına alınan sürücü Bilal Fatih O. (30), nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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