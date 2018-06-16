Araç yangını - KARABÜK

- Park halinde yanmaya başlayan otomobilin itfaiye ekiplerince söndürülmesiKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde park halinde yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.Emek Mahallesi Muradiye Caddesi Gelincik Sokak üzerinde Kemal Cingöz'e ait park halindeki 78 SD 609 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebeple yanmaya başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.İtfaiyenin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü, araçta maddi hasar meydana geldi.