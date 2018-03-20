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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Arabasını park ederken 10 ay önce çalınan motosikletini buldu

Arabasını park ederken 10 ay önce çalınan motosikletini buldu

-polislerin motosikleti incelemeleri

Polis Hastane Bisiklet Hırsız Hastane Bahçesi 

--motosikletini tesadüfün bulan Çetin'in konuşması
--motosikleti satın aldığını belirten şahsın gelmesi

( ANTALYA - HD)- Polis motorda inceleme yaparken, motosikleti hırsızlardan satın alan vatandaş da olay yerine geldi- Motor sahibine teslim edilirken motosikleti satın alan vatandaş emniyete götürüldü ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 ay önce bisikletini çaldıran vatandaş motosikletini, tesadüf eseri hastane bahçesinde park halinde buldu. Olay yerine gelen polis, motosikletin ihbarı yapan vatandaşa ait olduğunu belirlerken, polisi görüp olay yerine gelen ve motosikleti 800 TL karşılığında satın aldığını söyleyen motosikletin sahibi, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Manavgat Devlet Hastanesi’nde görev yapan kardeşini ziyaret için hastaneye gelen Mustafa Çetin isimli vatandaş, aracını park ettiği sırada önünde park halindeki plakasız motosikletin 10 ay önce evinin önünden çalınan motosikleti olduğunu fark etti. Mustafa Çetin’in ihbarı üzerine Manavgat Devlet Hastanesine gelen polis ekibi, motosikletin şase numarasından yaptığı sorgulamada motosikletin Çetin’in çalınan motosikleti olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından motosiklet Mustafa Çetin’e teslim edilirken, koşarak gelen bir vatandaş motosikletin kendisine ait olduğunu söyledi.

Adının R.Ç. olduğunu otelde aşçı olarak çalıştığını belirten şahıs, motosikleti geçen yıl 800 TL karşılığında otelde çalışan Berkant isimli şahıstan aldığını söyledi.

Motosikletinin 2017 yılı Mayıs ayında çalındığını belirten Mustafa Çetin “Kasaplar Mahallesi 8527 Sokakta Efe Apartmanı önünden gece 05.00-06.00 sıralarında 07 JB 537 plakalı motosikletim bir araca yüklenmek suretiyle götürülmüş. Aynı gün gidip emniyete çalıntı ihbarında bulundum. Bugün hastaneye doktor olan kardeşimi ziyarete geldim. Aracımı park ederken bir an önümde çalınan motosikletimi gördüm. Önce gözlerime inanamadım. Hemen hastane polisine durumu bildirdim. Plakası olmadığı için şase numarasından yapılan sorgulamada motosikletin benim çalınan motosikletim olduğu belirlendi. 10 ay sonra tesadüfen motosikletime kavuştum” dedi.
Motosiklet polisler tarafından sahibine teslim edilirken, motosikleti satın aldığını söyleyen R.Ç. ise emniyete götürüldü. (ak)
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