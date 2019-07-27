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27 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Arabada bırakılan ve yanarak can veren minik Melih'e en acı veda

Arabada bırakılan ve yanarak can veren minik Melih'e en acı veda

-Cenazeden detaylar

Başsağlığı Cenaze Cenaze Namazı Ölüm Haberi Irak 

--Genel detaylar
--Melih'in fotoğrafları

( İZMİR )- Kendi gibi küçük tabuta konulan Melih, gözyaşlarıyla defnedildi İZMİR

- İzmir'in Bergama ilçesinde, tarlada bamya toplayan ailenin otomobilde bıraktığı 3 yaşındaki çocuk, aracın aniden alev alması sonucu hayatını kaybetmişti. Kendi gibi küçük bir tabuta konulan küçük Melih, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bergama ilçesi Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bamya toplamak için tarlaya giden Mehmet Fidan (39) ve Fazilet Fidan (37) çifti, akrabalarıyla birlikte bamya topladığı sırada içinde 3 yaşındaki çocukları Melih Fidan'ı otomobilde bırakmıştı. Aracın kısa devre nedeniyle alev aldığı iddia edilirken, araçta uyuyan minik Melih ağır yaralanmış ve yolda hayatını kaybetmişti. Çocuğunu alevlerin arasından alan baba Mehmet Fidan ise kollarından yaralanmıştı. Kendi gibi minik tabuta sünnet kıyafetleri sarıldı Minik Melih'in ölüm haberi ilçeyi yasa boğdu. Melih Fidan için Bergama Kurtuluş Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede duygu dolu anlar yaşanırken, minik Melih'in naaşı küçük tabuta konuldu. Tabuda küçük Melih'in sünnet kıyafetleri de sarıldı. Melih'in tabutuna sarılan anne ve baba güçlükle sakinleştirildi. Cenazeye katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da, ailenin akrabaları ve komşularına başsağlığı diledi. 3 yaşındaki Melih Fidan, kinci namazını müteakip Bergama Kurtuluş Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.
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