Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Apartmanın çatısında çıkan yangın yan apartmana sıçradı...İki apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

Apartmanın çatısında çıkan yangın yan apartmana sıçradı...İki apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

Alev alev yanan çatılar

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yükselen Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Yangını izleyenler
-Detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Çorlu’da meydana gelen olayda bir apartmanın çatısında başlayan yangın bitişikteki apartmana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında iki binanın çatısı alev alev yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre olay Kazımiye Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde yer alan Alşahin Yapı Kooperatifi adlı sitede meydana geldi. Sitede yer alan binalardan birinin çatısında nedeni ilk anda tespit edilemeyen yangın meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğinin gören vatandaşlar bir yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım isterken diğer yandan binayı tahliye etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri ile iki ayrı araçla yangına müdahale etti. Çatıdan yükselen alevlerin bitişikteki apartmanın da çatısına sıçraması ile iki binanın da çatısı küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangın nedeniyle bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri ile TREDAŞ ve ÇORDAŞ ekipleri de sevk edildi. Her iki binada da maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı