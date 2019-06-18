Apartmanın çatısında çıkan yangın yan apartmana sıçradı...İki apartmanın çatısı alev alev böyle yandı

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-Yangını izleyenler

-Detay görüntüler



( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ



- Çorlu’da meydana gelen olayda bir apartmanın çatısında başlayan yangın bitişikteki apartmana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında iki binanın çatısı alev alev yanarak kül oldu. Edinilen bilgilere göre olay Kazımiye Mahallesi Gelibolu Caddesi üzerinde yer alan Alşahin Yapı Kooperatifi adlı sitede meydana geldi. Sitede yer alan binalardan birinin çatısında nedeni ilk anda tespit edilemeyen yangın meydana geldi. Binadan dumanların yükseldiğinin gören vatandaşlar bir yandan itfaiye ve polis ekiplerine haber vererek yardım isterken diğer yandan binayı tahliye etti. Olay yerine kısa sürede ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alırken itfaiye ekipleri ile iki ayrı araçla yangına müdahale etti. Çatıdan yükselen alevlerin bitişikteki apartmanın da çatısına sıçraması ile iki binanın da çatısı küle döndü. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahale ile kontrol altına alınan yangın nedeniyle bölgeye polis ekiplerinin yanı sıra tedbir amaçlı olarak sağlık ekipleri ile TREDAŞ ve ÇORDAŞ ekipleri de sevk edildi. Her iki binada da maddi hasarın meydana geldiği olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme ve soruşturma sürdürülüyor.

