Apartman yangınında mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

-Apartmandan görüntüler

-Yangın yeri tahliye



( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir apartmanda çıkan yangının dumanından etkilenen yaklaşık 20 kişi itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında 112 ihbar hattına, Yunus Emre Mahallesi’nde bir apartmanda yangın çıktığı bilgisi geldi. İhbar sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire’sinin Tavşantepe, Sütçü İmam, Şekerdere ve Merkez İtfaiye grupları olay yerine sevk edildi. 5,5 dakika içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanın zemin katındaki elektrik panosundan yayılan yangına müdahale ederken, ivedi olarak yoğun duman sebebiyle dairelerin balkonlarına sığınan sakinleri tahliye etti. 20 vatandaş merdivenli itfaiye araçlarıyla dakikalar içinde güvenli yere nakledildi. Tedbir amaçlı olarak 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. 9 araç ve 25 personel, yaklaşık 30 dakika süren çalışmadan sonra, yoğun dumana sebep olan elektrik panosundaki yangını tamamen söndürdü. Söndürme çalışmalarından sonra yapılan incelemede, binadaki yangın merdivenlerinin, yığılan eşyalar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi şaşkınlık oluşturdu. Olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Cahit Küçükönder, sakinlerle görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç adına geçmiş olsun dileklerini ileten Küçükönder, bu durumun olası ağır sonuçlarını anlatarak gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

