Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Apartman yangınında mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

Apartman yangınında mahsur kalan 20 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı

İtfaiye aracının yangın yerine gelişi

Geçmiş Olsun Yangın Yeri İhbar Hattı Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-Apartmandan görüntüler
-Yangın yeri tahliye

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta bir apartmanda çıkan yangının dumanından etkilenen yaklaşık 20 kişi itfaiyenin yardımıyla tahliye edildi. Edinilen bilgiye göre, saat 14.00 sıralarında 112 ihbar hattına, Yunus Emre Mahallesi’nde bir apartmanda yangın çıktığı bilgisi geldi. İhbar sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire’sinin Tavşantepe, Sütçü İmam, Şekerdere ve Merkez İtfaiye grupları olay yerine sevk edildi. 5,5 dakika içinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, apartmanın zemin katındaki elektrik panosundan yayılan yangına müdahale ederken, ivedi olarak yoğun duman sebebiyle dairelerin balkonlarına sığınan sakinleri tahliye etti. 20 vatandaş merdivenli itfaiye araçlarıyla dakikalar içinde güvenli yere nakledildi. Tedbir amaçlı olarak 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. 9 araç ve 25 personel, yaklaşık 30 dakika süren çalışmadan sonra, yoğun dumana sebep olan elektrik panosundaki yangını tamamen söndürdü. Söndürme çalışmalarından sonra yapılan incelemede, binadaki yangın merdivenlerinin, yığılan eşyalar sebebiyle kullanılamayacak hale gelmesi şaşkınlık oluşturdu. Olay yerine gelen Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanı Cahit Küçükönder, sakinlerle görüştü. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç adına geçmiş olsun dileklerini ileten Küçükönder, bu durumun olası ağır sonuçlarını anlatarak gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralıYolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı