-dükkan sahibi röportaj

-antikalardan detay



( SİVAS - ÖZEL) SİVAS



- Sivas’ta antikacı görünümlü emlak ofisi görenlerin ilgisini çekiyor. Sivas’ta emlak ofisi işleten Ünal Bayrak, uzun yıllar boyunca biriktirdiği antika eşyaları işyerinde sergiliyor. Antikacıyı andıran emlak ofisi girenlerin dikkatini çekiyor. Dükkanında sergilediği ürünler arasında, dedesinden ve ninesinden miras kalan parçalar da bulunduğu belirten Bayrak, teklif edilen yüksek ücretlere rağmen dükkanında sergilediği antikaları satmıyor. Sivas’ta Çarşıbaşı Mahallesi’nde 16 yıldır emlak işiyle uğraşan ve yaklaşık 10 yıldır antika eşyalarını emlak ofisinde sergileyen Ünal Bayrak, her şeyin bir hevesle başladığını belirtip, “Son yıllarda bu işe biraz hevesim vardı. Aslında 10 yıl önceden beri var ama son yıllarda biraz daha yoğunlaştık. Gelen arkadaşlar da beğendiği için ve benim de çok sevdiğim için bu işlere giriştik. Buradaki tarihi eşyalar yılların birikintisi hoşuma giden şeyleri böyle zevkime göre aldım. Almaya da devam ediyorum”dedi.

Ofise girenler çıkmak istemiyor Bayrak, ofise gelenlerin kolay kolay çıkmak istemediğini söyleyerek “Gelenler oturuyorlar sonra buradan kalkmak istemiyorlar.Tabir-i caizse çok güzel olmuş diyenlerin sayısı çok fazla, fotoğraf çektirenler, her gün gelsek de burada kahve içsek diyorlar. Eskileri çok severim ben yani eski derken buraya baktıkça ben nenemi, dedemi daha eskileri hatırlıyorum. Buradaki her şey el emeği bunlar şu anda bulunmadığı için hevesim oradan geliyor” dedi.

100 yıllık heybe ve 60 yıllık kilimler var Bayrak, ofisindeki antika eşyaların bir çoğunun asırlık olduğunu belirterek “100 yıllık heybemiz var burada , 50-60 yıllık kilimler var bakır eşyalar var, mangalımız var. Yani en düşüğü 30-40 yıllık diyebilirim. Onun için buradaki sergilediğimiz veya benim hoşuma giden şeyler burada hem ofisim hem de bu eşyalara baktıkça eskiyi yad ediyorum. Bu radyoyu Antalya’da bir arkadaşım var onun ofisinde gördüm. Yani diyebilirim ki 2-3 ay çabayla ondan alabildim O da çok seviyor böyle şeyleri Almanya'dan getirmiş eski Almancılardan 60’lı yıllardan kalma” dedi.

Hiç birini satmıyor Bayrak, eşyalarını satmayı düşünmediğini belirterek “Buraya gelenler levhalarımıza baktığı zaman satılık daire olsun arsa olsun hemen gözleri ister istemez kayıyor bu eşyalara. Bize şu gaz ocağını verir misin tabii ki parayla istiyorlar. Bizde yok diyoruz çünkü satılık malzememiz olmadığı için yani içimden satmak gelmiyor. Bakabilir tabi ki ama içimden gelirse hediye de edebilirim ama satılığa geldi mi şu anda düşüncem yoktur” şeklinde konuştu.





loading...