Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Antik Kentin Sakinleri Evlerine Geri Dönüyor

- Antik Kentin Sakinleri Evlerine Geri Dönüyor

Palmira'ya giden otobüsler

Restorasyon Antik Şehir İtalya Hükümet Terör Örgütü 

-
-
-Palmira'da şehir merkezine varan otobüsler
-Ramzi Hmaidi ile görp
-Palmira'da şehir merkezine gelen insanlar
-Ghassan Botaman röp
-Palmira'da şehir merkezine gelen insanlar
-Humus şehri Valisi Talal Barazi

( PALMİRA ) - Antik kentin sakinleri evlerine geri dönüyor PALMİRA

- Suriye'nin DEAŞ tarafından tahrip edilen Antik Palmira kentinin sakinleri bölgeye geri dönmeye başladı.
Suriye'nin Humus şehrinde yer alan ve Rakka'dan 225 kilometre uzaklıkta olan Palmira antik kenti yıllarca DEAŞ'ın elinde kaldıktan sonra 2017'de Suriye güçleri tarafından geri alınmıştı. DEAŞ'ın Suriye'deki merkezi olarak kabul edilen antik şehir terör örgütü tarafından iki kere kontrol altına alınmış ve şehirdeki tarihi eserler tahrip edilmişti. Savaş nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kalan aileler kent terör örgütünden temizlendikten sonra yavaş yavaş bölgeye geri dönmeye başladı.
UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesine 1980'de giren Palmira devam etmekte olan büyük bir restorasyonun ardından 2019’da ziyarete açılacak. UNESCO’nun yanı sıra Rusya, Polonya ve İtalya bu önemli tarihsel mirası kurtarmak için Suriye’ye destek veriyor. DEAŞ'ın ilk ele geçirmesiyle Palmira'daki evini 4 yıl önce terk etmek zorunda kalan 50'li yaşlardaki Ramzi Hmaidi, "DEAŞ şehri ele geçirdiğinde evimizi terk etmek zorunda kaldık ancak şmdi evlerimizi tekrar inşa etmek üzere kentimrca süren savaş yüzünden yer değiştirmek zorunda kalan Ghassan Botaman hayatlarını yeniden inşa etmeyi umduklarını belirterek, " DEAŞ kenti ele geçirince Humus'a kaçtık ve 4 yıl orada kaldık. Şimdi eve döndük ve artıkize geri dönme kararı aldık" dedi.
Suriye'de yılla barış içinde yaşamayı umuyoruz" dedi.
Humus şehri Valisi Talal Barazi, hükümetin eve dönenlere yardım edeceğini söyleyerek, "Şimdi, geri dönüş başlıyor. Suriye hükümeti, halkın tüm temel ihtiyaçlarını karşılamaya ve altyapı ile bu şehirdeki hayatı yeniden inşa etmek için gereken her şeyi yerine getirmeye söz veriyor. 200 aile şimdiye kadar geri döndü ve iki ay içinde daha fazla ailenin geri döneceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı. UNESCO, Palmira'daki antik bölgeleri Roma İmparatorluğu, Hindistan, Çin ve eski Persler arasındaki tarihi bir kavşak noktası ve dünya mirasının bir kanıtı olarak nitelendirdi.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı