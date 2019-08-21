Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antep fıstığında hedef büyük - GAZİANTEP

Antep fıstığında hedef büyük - GAZİANTEP

- Antep fıstığı bahçesinin havadan görüntüsü - Antep fıstığı hasadından detaylar - Fıstığın işlenmesi - Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar'ın konuşmasıAntep fıstığında hedef büyük - Ülke genelindeki ağaç varlığı her geçen yıl artan ve geçen sene 220 bin ton rekolte edilen Antep fıstığı, yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerden ilgi görüyor - Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar: - "Antep fıstığında ağaç sayısı tahmin edilemeyecek kadar artıyor. Yaklaşık 10 yıl sonra 400 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edebiliriz. Yani şimdikinin 2 katına ulaşabiliriz" - "Antep fıstığı artık sanayicinin de vazgeçilmezi. Dolayısıyla tüketim önceye göre çok fazla"GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Antep fıstığına yüksek getirisi dolayısıyla üreticilerin ilgisi artıyor. Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden daha çok çerez olarak tüketilen Antep fıstığının artık bir sanayi ürünü olduğunu belirtti.
Şu an sadece 10 büyük firmanın aylık Antep fıstığı tüketiminin bin ton civarında olduğunu anlatan Uçar, "Yani Antep fıstığı artık sanayicinin de vazgeçilmezi. Dolayısıyla tüketim önceye göre çok fazla." dedi.
Uçar, Antep fıstığında geleceğin oldukça iyi göründüğünü ve geçen yıl 220 bin ton rekolte elde edildiğini ifade ederek, şöyle konuştu:"Antep fıstığında ağaç sayısı tahmin edilemeyecek kadar artıyor. Yaklaşık 10 yıl sonra 400 bin ton Antep fıstığı rekoltesi elde edebiliriz. Yani şimdikinin 2 katına ulaşabiliriz. Üretici, Antep fıstığına ilgisini artırıyor çünkü Antep fıstığı çoğu tarım ürününe göre çok fazla getiri sağlayan bir ürün olarak dikkati çekiyor." - Teşvik çağrısıAntep fıstığındaki ağaç varlığının hızla artmasını beklediklerini aktaran Uçar, Antep fıstığının geleceği adına da bazı düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:"Antep fıstığına dolaylı destek değil de tıpkı fındıkta olduğu gibi doğrudan ürün desteği verilmesi gerekiyor. Ürünün kilogramı başına belirli bir ücretin verilmesini sağlamalıyız. Böylelikle kayıt dışılık da önlenmiş olur. Mahsul ürün alımını da artırmış oluruz. Dünya standartlarında ağaç başına 11 - 12 kilo ürün alınırken bizdeki ortalama 5 - 6 kilogram görünüyor. Bunun temel nedeni de kayıt dışılık. Teşvik düzenlemesiyle bazı sorunları aşabileceğimize inanıyoruz."

Asad Tarım Muhabir Kayıt Dışı Tarım Ürünü 

İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Ankarada Şoke Eden GörüntülerAnkarada Şoke Eden Görüntüler
Türkiye Sınırına Büyük GöçTürkiye Sınırına Büyük Göç
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı