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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Antalyalı Yörüklerden Mehmetçiğe destek

Antalyalı Yörüklerden Mehmetçiğe destek

Sınırda bulunan Mehmetçiğe ziyaret

Emperyalizm Alabalık Mehter Takımı Büyükbaş Hayvan Hayvan 

-Mehter takımı ve dua görüntüsü
-Kalabalıktan detay
-Kurban kesilme öncesi detaylar
-Abdullah Duman açıklama
-Yörük beyi Hamdi Sarıca açıklama
-Din gönüllüsü Mehmet Polar açıklama

( HATAY )- Antalya Yörükler Derneği ve Trabzon Din Gönüllüleri Derneği’nden Mehmetçiğe anlamlı destek geldi HATAY

-Antalya Yörükler Derneği ve Trabzon Din Gönüllüleri Derneği, Hatay’ın Hassa ilçesine gelerek Zeytin Dalı Harekatına olan desteğini gösterdi. Afrin’in terör örgütlerinden temizlenmesinin ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen vatandaşlar Zeytin Dalı Harekatında görev yapan Mehmetçiğe desteğini sürdürüyor. Antalya’dan Hatay’ın Suriye sınırında bulunan Hassa ilçesine gelen Yörükler, yanlarında getirdikleri büyükbaş hayvanı kurban etti. Yörük kadınlarının da katıldığı ziyarette sınır hattındaki Mehmetçiğe mehter takımı ile destek olundu. Ziyaretçiler Mehmetçiğe şiirler ve dualarla desteklerini gösterdi. Afrin’de Türler ve Kürtlerin zafer elde ettiğini söyleyen Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman, “Burada zaferimiz sadece terör örgütlerine karşı değil emperyalizme karşı, Amerika’ya karşı verdik. Haksızlık üzerine kurulan emperyalist devletler, Türkiye’nin haklı mücadelesinde sesleri dahi çıkmadı. Burada bu operasyonlar yapılacaktı, zaten Cumhurbaşkanımız işaret; ‘Sıradaki hedef Menbiç’ diye. Milletçe savaşmayı bilen bir toplumuz. Bu zafer sadece Türkler değil, Kürtler de kazandı, Araplar kazandı, Türkmenler kazandı yani insanlar kazandı” diye konuştu.
Afrin şehidi Mithat Dunca’nın vasiyetini yerine getirmek istediğini söyleyen Antalya Yörük beyi Hamdi Sarıca ise , “Şehit subayımız Mithat Dunca’ya Allah’tan rahmet diliyoruz. Kendisinin bir vasiyeti vardı, annesini ve babasını hacca göndermek istiyordu. Biz de kendisinin bu vasiyetini yerine getirmek istiyoruz” dedi.
Trabzon’dan Hatay’ın Hassa ilçesine Mehmetçiğe destek amaçlı geldiklerini söyleyen Din Gönüllüleri Derneği Başkanı Mehmet Polar ise, “Camilerimizde askerimize dualarımızla desteklerde bulunuyoruz, bugün de buraya gelerek Mehmetçiğimizin yanında yer aldığımızı göstermek istedik” diye konuştu.

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