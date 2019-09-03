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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınını soğutma çalışmaları - Helikopter görüntüsü

Antalya'nın Kaş ilçesindeki orman yangınını soğutma çalışmaları - Helikopter görüntüsü

- Kaş ilçesindeki orman yangını sonrası helikopter görüntüleriANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kaş ilçesinde çıkan ve kontrol altına alınan orman yangınına yönelik soğutma çalışmaları sürüyor.Yuvacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle dün öğleden sonra başlayan ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 12 helikopter, 45 arazöz, 11 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 7 dozer ve 270 işçiyle müdahale edilen yangında soğutma çalışmaları başladı.
Yer yer küçük çaplı alevlenmelerin görüldüğü bölgede çok sayıda orman işçisi de hazır bekletiliyor.Helikopterler, riskli olduğu tespit edilen bölgelere su atarken, soğutma çalışmalarını arazözler ve orman işçileri de karadan yürütüyor. - "Hızlı müdahale yayılmayı önledi" Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün başlayan yangının dağlık, tepelik ve dik yamaçları olan çok zor bir bölgede çıktığını ifade etti.
Çok zor bir arazide, hızlı müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına almayı başardıklarını belirten Dikici, "Şu anda soğutma çalışmalarımız sürüyor. Yangın riski tamamen geçinceye kadar ekiplerimiz teyakkuzda olacak. Yaklaşık 35 hektar ormanlık alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz. Kısa sürede hasar tespit çalışmalarımızı da yapacağız." diye konuştu.
Bu arada söndürme çalışmalarına Kaş Belediyesi 6 arazözle destek verdi.Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaptığı açıklamada, yangının yayılmasını önüne geçmek için mücadele eden ekiplerin gece boyunca çalıştığına dikkati çekti.Ulutaş, "Yangın tamamen kontrol altına alındı, herhangi bir tehlike yok. Dozer ve arazözler yangının etrafını çevirdiler. Sabahın ilk ışıklarıyla da helikopterler soğutma çalışmasına destek verdi. Artık helikopterlere de ihtiyaç kalmadığını düşünüyorum." dedi.
Öte yandan, yangının çıktığı alanın 7 yıl önce gençleştirme çalışması yapılan kızılçam ormanı olduğu öğrenildi.Kaş ilçesinde dün 14.15'te çıktığı bildirilen orman yangınına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan müdahale etmiş, yayılması durdurulan yangın, gece saatlerinde kontrol altına alınmıştı.

İlk Müdahale Hasar Tespit Orman Yangını Helikopter Orman İşçisi 

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