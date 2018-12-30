Antalya'nın kadın polisleri Poligonda erkek meslektaşlarına taş çıkartıyor

-Nisa Aydın detay

-Kadın polisler detay

-Beylik tabancası eğitimi

-Uzun namlulu atış eğitimi

-Nisa Aydın'ın meslektaşlarına eğitim anlatışı

-Eğitimde gopro görüntüsü

-Eğitimden drone görüntüsü

-Kadın polislerin atış ağitimleri

-Nisa Aydın röp.

-Detaylar



( ANTALYA ) -- Hafif ve uzun namlulu silahlarla hedefleri yerle bir ediyorlar- Meslektaşlarının Tomb Raider filmindeki "Lara Croft” olarak andığı Başpolis memuru Nisa Aydın’ın eğittiği kadın ve erkek polis memurlarının silah eğitimi nefesleri kesiyor- Başpolis Nisa Aydın:- “Ben seni polis okulundan izledim, siz benim hep idolümdünüz. Şimdi burada bana eğitim veriyorsunuz’ diyenler oluyor”- “Türk kadını güçlüdür. Bu polis olunca, asker olunca daha güçlü oluyor” ANTALYA



- Meslektaşlarının Lara Croft olarak andığı atış eğitmeni Başpolis Nisa Aydın, hemcinsleri ile erkek meslektaşlarına verdiği silah eğitimi nefesleri kesiyor. Poligonda, beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla Aydın’ın eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdikleri başarı dikkat çekiyor. Antalya Emniyet Müdürlüğünde görevli Başpolis Memuru Nisa Aydın (40), İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'nda meslektaşlarına ileri seviye atış eğitimleri veriyor. Yılda 3 kez verilen eğitimlere, teşkilata bağlı aktif olan binlerce kadın ve erkek polis, 3 ay aralıklarla katılıyor. Daha önce atış şampiyonalarında ödülleri bulunan Aydın, 19 yılın verdiği tecrübesini, eğittiği polis memurlarına aktarıyor. Meslektaşlarının, ünlü Amerikalı aktris Angelina Jolie'nin canlandırdığı Tomb Raider filmindeki "Lara Croft” olarak andığı Aydın’ın, beylik tabancası ve uzun namlulu silahlarla eğitiminden geçen kadın polislerin gösterdikleri başarıysa dikkat çekiyor. Eğitimlerde güvenlik ön planda Sabahın erken saatlerinde gruplar halinde İl Emniyet Müdürlüğü Atış Poligonu'na polislere, ilk olarak temel eğitim ve teknik bilgiler veriliyor. Ardından 'kuru eğitim' olarak tanımlanan silah tanıtımı, eğitimde yapılacakların ön bilgisi ve atış eğitiminin ön provası yapıyor. Son olarak aktif silah eğitimine geçilmeden önce güvenlik ön planda tutuluyor. Aydın'ın gözetiminde çelik yeleklerini giyen polis memurları, kullanacakları silahlardaki son kontrolleri gerçekleştirdikten sonra nefes kesen eğitime başlıyor. “Onlara örnek olmaya çalışıyorum” Verilen eğitimlerle ilgili bilgiler paylaşan Nisa Aydın, polisin tehlikeyle karşı karşıya kaldığında karşı tarafa nasıl mücadele edeceği yönünde profesyonel bir eğitim aldığını aktardı. Aydın, “Tehlikeyle karşı karşıya kaldıkları zaman, ilk önce karşı tarafa nasıl müdahale edecek, silahını güvenli şekilde tehlikeyi nasıl bertaraf etmesi gerekiyor ve silahını yeri geldiği zaman kanunların verdiği yetki çerçevesinde nasıl kullanabileceğini öğretiyoruz” dedi.

“Türk kadını polis veya asker olunca daha güçlü” Eğitimlerde kadın ve erkek memurların ayrım gözetmeksizin aynı eğitimi aldığına dikkat çeken Aydın, “Türk kadını güçlüdür. Bu polis olunca, asker olunca daha güçlü oluyor. Hepsinden çok olumlu olarak tepkiler alıyoruz. Hatta, ‘ben seni polis okulundan izledim, siz benim hep idolümdünüz. Şimdi burada bana eğitim veriyorsunuz’ diyenler oluyor. Onlara örnek olmaya çalışıyorum” diye konuştu.

“Silahımız bedenimizin bir uzvu” Emniyet teşkilatı olarak güçlü devlet, güçlü teşkilatın prensipleri olduğunu vurgulayan Aydın, “Bizi ilk gördüklerinde ne isek, son gördüklerinde de oyuz. Ben bu bayrağı teslim edeceksem, arkamdan yetişen arkadaşlara teslim edeceğim. Günümüz coğrafyasında, Türk polisi en güçlü polis olmak zorunda. Atikliğimizi, çevikliğimizi ve görev bilincimizi buna yansıtmak zorundayız. Silahımız bedenimizin bir uzvu ve sürekli şekilde tekrar etmezsek bunun kaybedileceğini biliyoruz. O yüzden bu eğitimler sonrası hiçbir şekilde o reaksiyonu kaybetmiyoruz” ifadelerini kaydetti.

(SM-

