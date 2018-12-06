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06 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya merkezli Alman turistleri dolandıran çete operasyonu: 38 gözaltı

Antalya merkezli Alman turistleri dolandıran çete operasyonu: 38 gözaltı

arşiv görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

Çete Operasyonu Kişisel Bilgi Alışveriş Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 


- Antalya merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla ülke geneline tatile gelen 25 Alman turisti, 'Vergi borcunuz var, başınız belada' diyerek korkutup, yaklaşık 1 milyon Euro dolandırdıkları iddia edilen 38 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, ülke geneline tatile gelen 25 Alman turist, ülkelerine döndükten sonra çağrı merkezinden aranılarak, "Türkiye'de alışveriş yapmışsınız, bundan dolayı vergi borcunuz var, başınız dertte, ödeme yapın" denildi. Çağrı merkezlerinin yönlendirmesiyle verilen hesap numaralarına para yatıran Almanlar, daha sonra durumdan şüphelenip, Almanya'da polise başvurdu. Alman Polisi de durumu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi. Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışma sonunda bir çetenin, tatile gelen Alman vatandaşlarının kişisel bilgilerine ulaştığını, Antalya'nın yanı sıra İstanbul, İzmir ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla tatilcileri arayıp korkuttuklarını tespit etti. 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından polis, bu sabah Antalya, İzmir, İstanbul ve Muğla'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. 200 polisin katıldığı operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 22’si İstanbul’da olmak üzere 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere sorgulanmak üzere Antalya’ya getiriliyor. Şüphelilerin 25 Alman vatandaşını aynı yöntemle yaklaşık 1 milyon Euro dolandırdıkları ortaya çıktı.
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