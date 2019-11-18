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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya merkezli 7 ilde sahte seyahat acentesi dolandırıcılığı operasyonu

Antalya merkezli 7 ilde sahte seyahat acentesi dolandırıcılığı operasyonu

- Ekiplerinin operasyon için yola çıkması (drone) - Ekiplerin adreslerde yaptığı arama - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Operasyonda 23 şüpheli gözaltına aldıANTALYA (AA) - Antalya merkezli 7 ilde uluslararası seyahat acentelerinin ismini kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 23 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Almanya'da başka ülke vatandaşları adına kurulan şirketler üzerinden oluşturulan sahte tatil web sayfaları ve sosyal medya hesaplarında 5 yıldızlı otellere ait görseller ve uluslararası seyahat acentelerinin adlarını kullanarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Ekipler Antalya , İstanbul ve Tekirdağ'da kurulan sahte çağrı merkezleriyle yurt içi ve dışında yüzlerce kişinin dolandırıldığını tespit etti. Antalya , İstanbul, İzmir, Eskişehir, Konya, Diyarbakır ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin kaldıkları ev ve iş yerlerinde yapılan aramada çok sayıda sahte otel rezervasyon faturası, acente şirket sözleşmesi ve dijital materyal ele geçirildi.Yurt dışı hesaplarındaki 2 milyon lirayı Türkiye'deki hesaplara aktardıkları tespit edilen zanlıların ülkedeki mal varlıklarına tedbir konulduğu belirtildi.

Sosyal Medya 5 Yıldızlı Otel Uluslararası Ağrı Merkez Dolandırıcılık 

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