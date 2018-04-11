Antalya'daki silahlı saldırı - Gürcistan uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildi
- Kemer Hükümet Konağı - Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet minibüsü ile getirilmesi - Polislerin şüphelileri adliyeye götürülmesi - Kemer ilçesinde Giorkhelidze'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu 6 kişi adliyeye sevk edildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Kemer ilçesinde mafya lideri olduğu iddia edilen Gürcistan uyruklu Gaioz Giorkhelidze'nin öldürülmesi ve oğlunun yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.Arslanbucak Mahallesi 2888 Sokak'ta Giorkhelidze'nin (60) öldürülmesi ve oğlu Giga Giorkhelidze'nin (27) yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan Gürcistan uyruklu R.A. (54), D.G. (55), G.P. (27), D.K. (32), A.M. (32) ve A.J. (41) İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Kemer ilçesinde 8 Nisan'da meydana gelen olayda, Gaioz Giorkhelidze ve oğlu Giga Giorkhelidze evlerine giderken yanlarına yanaşan araçtan inen iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Gaioz Giorkhelidze olay yerinde yaşamını yitirirken, bacağından yaralanan oğlu hastaneye kaldırılmıştı. Gaioz Giorkhelidze'nin, Rusya'da "Gia Kutaisskiy" diye tanınan mafya lideri olduğu öne sürülmüştü.