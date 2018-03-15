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15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Antalya’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında

Antalya’daki kadın cinayeti güvenlik kamerasında

Kadın (beyazlı) ve eşinin eczaneden çıkması

Kadın Cinayeti Güvenlik Kamerası Uzaklaştırma Cezası İntihar Girişimi Beyin Ölümü 

-Kadın ile adamın yürümesi
-Kadının yere düşmesi
-Adamın kaçması
-Olay yerine gelen polisler
-Olayın arşiv görüntüleri

( ANTALYA - 2) ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde boşanma aşamasında olduğu eşini vuran adam güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.Edinilen bilgiye göre, Alanya'da hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan Hasan Y., boşanma aşamasında olduğu ikinci eşi ve 2 çocuk annesi Zehra Y. ile konuşmak için geçtiğimiz pazartesi günü günü Yaylayolu Caddesi üzerinde, kadının çalıştığı eczaneye geldi. Eczanenin yanında konuştukları sırada Hasan Y. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayla Zehra Y.'ye 3 el ateş etti. Zehra Y., karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Y., ise çay ocağından yaklaşık 50 metre uzaklaştıktan sonra aynı tabancayla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine yakın özel hastaneye götürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Hasan Y.'nin kısa süre sonra beyin ölümü gerçekleşti. Zehra Y.'nin cenazesi olaydan bir gün sonra Güzelbağ Mahallesi'nde toprağa verildi.
Cinayet güvenlik kameralarında Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Saat 09.30 sıralarında Zehra Y. çalıştığı eczanede müşteriyle ilgilendiği sırada Hasan Y.'nin geldiği, bir süre sonra da çiftin birlikte eczaneden dışarı çıktığı görüldü.
Dışarıda oldukları sırada Hasan Y.'nin yanında getirdiği tabancayla ateş ettiği Zehra Y.'nin yere yığılması, Hasan Y.'nin ise tabancayı beline koymaya çalışarak olay yerinden koşarak uzaklaştığı anlar görüntülerde yer aldı.
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