Antalya’da yılbaşı öncesi artan ürün fiyatları üreticiyi sevindirdi



- Antalya toptancı halinde yılbaşı öncesi sebze ve meyve fiyatlarında artış yaşandı. Antalya’nın ve sofraların baş tacı domates son bir haftada değer kazanarak 3 liraya çıktı. Fiyatlardaki artış Antalyalı üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Antalya toptancı halinde yılbaşı nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarında son iki aya göre yüzde 100 ile 200 arasında artış yaşandı. Fiyatlardaki artış örtü altı üretimin merkezi konumundaki Antalyalı üreticiler tarafından sevinçle karşılandı. Toptancı haline ürünlerini getiren üreticiler, fiyat artışının sebebini bir yandan yaklaşan yılbaşına bağlarken diğer taraftan üretimin yüzde 20-30 düşmesine bağladı. Fiyat artışından Antalya’nın vazgeçilmez ürünü olan domates de olumlu etkilendi. Geçtiğimiz günlerde fiyatı 1,5 liraya kadar düşen domates yeniden 3 lirayı gördü. Zam şampiyonu domates yeniden yükselişte Artışın nedenleri arasında ise yılbaşı öncesi yaşanan pazar hareketliliği ve yurt dışı pazarlarından talebin artması oldu. Üreticiler ise, Antalya'da son haftalarda hakim olan soğuk hava nedeniyle ürün azlığının yaşanmasından dolayı fiyatların yüksek olduğunu söylüyor. Eylül ayında yüzde 35,20’lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olan domatesin fiyatı da geçtiğimiz hafta yaşanan düşüşün ardından yeniden 3 liraya kadar yükseldi. "Hal’e gelen ürün sayısı da yüzde 30’a yakın azaldı" Fiyat artışlarını ve Aralık ayını değerlendiren Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Yurt dışından yaklaşan yılbaşı öncesi fazla talep var. Talebin fazla olması bütün ürünlerin fiyatlarını etkiledi. Bunun yanında ister istemez havaların soğuması ile Hal’e gelen ürün sayısı da yüzde 30’a yakın azaldı. Bundan sonra ürün miktarı azalarak devam eder. Çiftçi için bu fiyatların korunması elbette mutlu edici. Çiftçilerimizin bu yıl girdi maliyetleri oldukça yüksek oldu. Bu maliyetleri karşılamak için domatesin olabildiğince yüksek seyretmesi gerekir. Sanırım fiyatlar bir 15 gün daha böyle gider. Ondan sonra yavaş yavaş düşme başlar" değerlendirmesini yaptı.

