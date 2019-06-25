Antalya'da yangın

- Haçbel mevkisinde makilik ve ormanlık alandan görüntüler - İtfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme helikopterinin vatandaşlarla birlikte yangına müdahalesi - Çiftçi Sabri Güven'in konuşmasıANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ve Gazipaşa ilçelerinini birbirine bağlayan Haçbel mevkisinde yangında 100 dönüm makilik alan ve orman yandı.
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