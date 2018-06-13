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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da uyuşturucu operasyonu

Antalya’da uyuşturucu operasyonu

-Zanlılar

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Yakalama Kararı Irak 

--Uyuşturucu maddeler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 7 şüphelinin ise sorgusu sürüyor. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu/uyarıcı madde ticareti yapan şahıs/gruplara yönelik çalışmalar yaptı. 30 Mayıs'ta gerçekleştirilen çalışmada, yakalan İ.K. Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama suçlarından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, 10 Haziran’da Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen operasyon neticesinde, İstanbul ilinden temin ettikleri uyuşturucu/uyarıcı maddeleri kente getiren M.K., F.K., M.K. ve A.E. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin sorgusu sürerken, bulundukları araçta yapılan aramada, 14 kilo 580 gram esrar (skunk) maddesi ele geçirildi. Projeli çalışma kapsamında, gözaltına alınan 4 şüphelinin haricinde uyuşturucu/uyarıcı madde madde ticareti yaptıkları deşifre edilen 6 şüpheli hakkında da arama ve yakalama kararı çıkartıldı. Aynı gün G.Z., Y.E.G., O.S. ve T.Y. gözaltına alındı. T.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürüyor. (SÇ)
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