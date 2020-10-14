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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

-Şüphelilerin araca bindirilişi

Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

--detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

– Antalya’da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 131 gram uyuşturucu madde ile 372 bin TL ele geçirilirken, olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, il genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan kişi ve organizasyonlara yönelik çalışma yapıldı. Çalışma sonucunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Manavgat ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen K.K, B.D., İ.H.A., ve M.D. isimli şahısların bulunduğu evde yapılan aramada 131 gram metamfetamin maddesi ve 372 bin TL suçtan elde edilen paraya el konuldu. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüpheliler gözaltına alınarak gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı.
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