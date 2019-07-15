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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da uçurumda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

Antalya'da uçurumda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu

-Uçurum detay

Jandarma Kayalı Barla Polis Ekipleri Üniversite Öğrencisi 

--polis ekipleri detay
--AFAD ekipleri detay
--Ekip araçları detay
--Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 2 ay önce kaybolan ve telefonunda son sinyali Güver Uçurumu'ndan alınan üniversite öğrencisi Eyüphan Yıldız'a ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Edinilen bilgilere göre olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Güver Uçurumu'nda meydana geldi. İddialara göre, 2 gün önce bölgeye gelen bir grup dağcı uçurumdan indikleri sırada iki kayanın arasına sıkışmış erkek cesedi olduğunu fark etti. Dağcılar, Manavgat ilçesine vardıktan sonra jandarma ekiplerine durumu ihbar etti. İhbarla olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bölgede çeşitli incelemelerde bulunduktan sonra, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri aldıkları önlemin ardından aşağıya indi. Uzun süren uğraşlar sonucu cesedin yanına ulaşan ekipler, sarp kayalıklar nedeniyle cesedi yukarıya çıkarmakta zorlandı. Kurtarma çalışmaları ise havanın kararacak olması sebebiyle yarın sabaha ertelendi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, yaklaşık 2 aydır bölgede kayıp olarak aranan üniversite öğrencisi Eyüphan Yıldız'a ait (20) olduğundan şüpheleniliyor. Bölgede cesedin bulunduğunu duyan Eyüphan Yıldız'ın babası İhsan Yıldız, ilk uçakla Adana'dan Antalya'ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
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