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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya’da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı

Antalya’da tur midibüsü devrildi: 1'i ağır 20 turist yaralı

-cep telefonu görüntüsü-

Hastane Tur Otobüsü Kalaba Alabalık Cep Telefonu 

-olay yerinden görüntü
-kalabalıktan detay
-otobüsten detay
-yaralılardan görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'nın Kemer ilçesinde tur otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sırasında Kemer ilçesi Tekirova Mahallesi Yarıkpınar mevkiinde meydana geldi. İçinde Polonya, Rus ve Norveç uyruklu turistlerin bulunduğu M.D. idaresindeki 06 DD 6645 plakalı tur otobüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1'i ağır 20 turist yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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