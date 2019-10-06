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06 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü

Antalya’da sokak ortasında cinayet: 1 ölü

Olay yeri detay

Hastane Yunus Timleri Alabalık Ağır Yaralı Cinayet 

-Sokak detay
-Kalabalık detay
-Polisler detay
-Ev detay
-Zanlının balkondaki çocukları
-Zanlının çıkarılması
-Zanlının araca binmesi
-Detay

( ANTALYA )- Tabanca tutukluk yaptı, kaçmaya çalıştı ancak başaramadı- 5 el ateş edilen ve ağır yaralanan adam hastanede hayatını kaybetti ANTALYA

- Antalya’da iki kişi arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Taraflardan biri silahını çekerek 5 el ateş ettiği kişiyi sokak ortasında öldürüp kaçtı. Cinayet şüphelisi, Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalandı. Olay saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 3546 Sokak üzerinde meydana geldi.İddiaya göre Celil D, aralarında husumet bulunan Bayram Kır’ı sokak başında arkadaşları ile sohbet ederken gördü.Yakındaki evine giden Celil D, tabancasını alarak Bayram Kır’ın yanına geldi. Celil D, ilk tetiğe bastığınca tabanca tutukluk yaptı. Arkadaşlarının, ‘Bayram kaç bu adam seni öldürecek’ diye bağırmasının ardından Celil D, Bayram Kır’a 5 al ateş etti. Celil D, olay yerinden kaçarken Kır, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Celil D, olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisindeki evinde olayda kullandığı silahla birlikte motosikletli yunus timleri tarafından yakalandı. Olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaparken, Celil D’nin iki engelli çocuğunun hiçbir şeyden habersiz balkondan oturarak polislere baktığı görüldü.
Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin ifade işlemlerinin ardından zanlı ekip aracıyla Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Bayram Kır ve Celil D’nin yaklaşık 8 yıldır aynı mahallede komşu oldukları öğrenildi.
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