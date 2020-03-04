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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya’da sahte içki operasyonu: 451 litre sahte içki ele geçirildi

Antalya’da sahte içki operasyonu: 451 litre sahte içki ele geçirildi

İçkiler detay

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-Detaylar

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’da sahte içki üreterek piyasaya süren 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada ise 451 litre sahte içki ele geçirildi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte içki üreterek, piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma yapıldı. Ekipler, Konyaaltı ilçesinde ikamet eden bir şüphelinin, Muratpaşa ilçesinde kiraladığı bir depoda sahte bira ve şarap üreterek piyasaya sattığı yönünde bilgiler elde etti. Şüphelileri ve adreslerini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi.
Yapılan aramada 451 litre sahte içki, 170 şişe sahte bira ve şarap, 240 menşeili kaçak içki, çok sayıda bira ve şarap kapağı, boş şişeler, termometre, alkolmetre, hidrometre, beher, karışım tankı, damıtma düzeneği ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan K.E. ve K.E. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.
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