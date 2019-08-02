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02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da sahillerde yoğunluk

- Antalya manzarası detayları - Kuş bakışı Antalya sahilleri ve plajlardan detaylar - 650 metre yükseklikteki Tünektepe teleferiği - Teleferiğe gelen ziyaretçiler - Bir ziyaretçi ile röportaj - Nem oranının yüzde 74 ölçüldüğü kentte serinlemek isteyenler sahilleri doldurduANTALYA (AA) - Antalya 'da sıcak havada serinlemek isteyenler sahillerde yoğunluk oluşturdu.Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 32, deniz suyu sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte nem oranı yüzde 74'e ulaştı.Sıcak ve nemli havadan bunalanlar, Konyaaltı Sahilinde denize girerek serinledi.Sarısu'dan 650 metre yükseklikteki Tünektepe'ye teleferikle çıkan yerli ve yabancı turistler ise bir yandan manzaranın keyfini çıkarırken bir yandan kentin üzerini örten nem bulutlarını görme fırsatı buldu.

Hava Sıcaklığı Yabancı Turist Ziyaretçiler Teleferik 

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