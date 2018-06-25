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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya'da sahillerde yoğunluk

Antalya'da sahillerde yoğunluk

- Konyaaltı sahilinden detay görüntüler - Sahildeki vatandaşlar - Yüzen çocuklar - Mustafa Güler ile röportaj - Uğur Seçkin ile röportaj - Bisiklet süren kişiANTALYA (AA) - Hava sıcaklığının 30 dereceye yükseldiği "turizmin başkenti" Antalya 'da sahiller, seçimlerin ardından dolmaya başladı.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin Merkezinin verilerine göre sıcaklığın 30 dereceye, nem oranının ise yüzde 74'e ulaştığı Antalya 'da, Konyaaltı Sahili'nde güneşlenenler, sık sık denize girdi.Kentte, park ve bahçelerde yoğunluk oluşturanlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.İstanbul'dan tatil için ailesiyle Antalya 'ya gelen Mustafa Güler, dün sabah İstanbul'da oy kullandıktan sonra tatile çıktıklarını söyledi.

Konyaaltı Sahili'nin yeni halini beğendiklerini ifade eden Güler, "Sahilde yoğunluğun yeni yeni oluşmaya başladığını gördük. Önümüzdeki günlerde daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.
Antalya 'da yaşayan Uğur Seçkin de sahilin yeni halinin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Şu anda deniz muhteşem. Yoğunluk güzel, insanlar mutlu. Sahil eskiye göre daha güvenli hale gelmiş. Eskiden hırsızlık oluyordu, şimdi özel güvenlik var." dedi.

Özel Güvenlik Beğendik Başkent Hırsız 

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