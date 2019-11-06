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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Antalya'da renklerin sonbahar dansı

Antalya'da renklerin sonbahar dansı

Drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Gökyüzü Güneşli Hava Güneşli Yaz Mevsimi 

-Sonbahar yaprak dökümü görüntüsü
-Akarsuların ve ağaçların görüntüsü

( ANTALYA -DRONE)- Kaş ilçesinde yeşil ile maviye, sararan yapraklar eşlik etti, renk cümbüşü havadan görüntülendi ANTALYA

- Antalya’nın en özel noktalarından biri olan Kaş ilçesinde yaz mevsimi yerini sonbahara bırakırken, renklerin dansı objektiflere yansıdı. Yeşil ile sararan yaprakların renk cümbüşü görenleri hayan bırakıyor.Eylül ayının ortalarından başlayıp, Kasım ayında da devam eden pastırma sıcakları ve güz yağmurlarıyla Kaş, sonbahara girerken adeta güzelliğine güzellik kattı. Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk hava etkisini gösterirken, hava sıcaklığının geçtiğimiz haftaya kadar 27 derece ölçüldüğü Kaş’ta ılık ve güneşli havayı fırsat bilenler denize girdi. Sezon yoğunluğu olmayan bu ayda bazı vatandaşlar ve turistler, Kaputaş ve Patara Plajı gibi Türkiye’nin en önemli sahillerinde güneşlenme ve deniz keyfi yaşadı.Mevsim dönüşümünün en iyi gözleneceği yerlerin başında gelen Gömbe Yaylası, yol kenarlarındaki elma bahçeleriyle de rengarenk görsel şölen oluşturdu. Kaş’tan Kasaba Mahallesi’ne giderken, yolun her iki tarafında kalan ormanın yeşilden sarıya yaşadığı adeta göz kamaştıran dönüşümü havadan da görüntülendi.Orman içinde akan derelerin eşsiz güzelliğiGöç eden yaylacılar da sonbaharla birlikte sahile inmeye başladı.
Doğanın tüm güzelliklerini açığa çıkartan sonbahar içinde sakladığı tüm renkleri açığa vururken yaylalarda da sessizlik hakim oldu. Gömbe Yaylasında Toros Sedir Ormanının içinde yükselen yüzlerce Sebana ağacı, oksijen dolu tertemiz gökyüzünü açığa çıkardı. Orman içinde akan derelerin sararan yaprakları alıp götürdüğü Gömbe Yaylasında sincaplar da doğal ortamın tadını çıkardı.
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