Antalya'da özel banka şubesinde silahlı eylem yapan şahıs adliyeye sevk edildi

-Şüphelinin çıkarılması

-Şüphelinin cevabı

-detay

-Arşiv Görüntüler



( ANTALYA )- Özbekistanlı eylemci doktorun tek hayali iyi bir hayat kurmakmış- Antalya’da özel banka şubesinde silahlı eylem yapan Özbekistan uyruklu şüpheli, "Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi- Güzel bir hayat kurmak için Antalya’ya geldiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildiği esnada, gazetecilerin dolandırıldınız mı?" sorusuna, "Allah onların belalarını versin" dedi ANTALYA



- Antalya’da özel banka şubesinde silahlı eylem yapan Özbekistan uyruklu şüpheli, "Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlarından adliyeye sevk edildi. Güzel bir hayat kurmak için Antalya’ya geldiği öğrenilen şüpheli adliyeye sevk edildiği esnada, gazetecilerin dolandırıldınız mı?" sorusuna, "Allah onların belalarını versin." dedi.

Antalya'da dün elinde kuru sıkı silahla özel bir banka şubesinde dikkat çekmek amacıyla eylem yapan Özbekistan uyruklu J.O, polis tarafından 2 saatlik bir çalışma sonucu ikna edildi. Emniyette ifade işlemleri tamamlanan şüpheli "Hürriyeti tahdit ve yağma" suçlamalarından adliyeye sevk edildi. Başında aynı kapşon ve şapka bulunan şüpheli, adliyeye sevk edildiği esnada gazetecilerin dolandırıldınız mı? sorusuna, "Allah onların belalarını versin." cevabını verdi. "Dolandırılmış" Şüphelinin iyi bir hayat kurmak amacıyla ailesiyle birlikte 1,5 yıl önce Antalya’ya yerleştiği öğrenildi. Ülkesinde doktor olan ve Antalya’da ticaret yapmak isteyen J.O bir emlakçıdan 300 bin lira değerinde dükkan aldı. Ancak şüpheli parasını ödediği dükkanla kendisine gösterilen dükkanın küçük ve farklı yerlerde olduğunu öğrendi. 300 bin lira dolandırılan J.O, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Mahkemede durumda bir dolandırma olayını olmadığını belirleyerek J.O’yu haksız buldu. Bunun üzerine eşiyle de arası bozulan J.O, sesini duyurmak için işlem yaptığı banka şubesinde eylem yapmaya karar verdiği belirtildi. "Güvenlikçiye not vermiş" Ayrıca şüphelinin, kuru sıkı tabancayla girdiği bankada beline sardığı sarı kablo, pil,lamba ve bantlarla yaptığı sahte bomba düzeneğini güvenlik görevlisine gösterip, "Kimseye zarar vermeyeceğim. Dolandırıldım. Sadece sesimi duyurmak için bu eylemi yapıyorum. Kimse korkmasın,herkes dışarı çıksın"notu verdiği öğrenildi. Güvenlikçinin araya girmesiyle bu not banka içinde bulunan bir banka personeli ise polise ulaştırıldığı ve notta, ‘Kimseye zarar vermek istemiyorum, sadece Antalya protokolü buraya gelsin” yazdığı belirlendi. Öte yandan şüpheli hakkında banka ve güvenlik görevlisinin şikayetçi olmadığı bildirildi.





loading...