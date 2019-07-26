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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da orman yangını

Antalya'da orman yangını

- - Yangını söndürme çalışmasından detaylar - Konyaaltı ilçesin çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.Sarısu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine yangına, 2 helikopter, arazöz, orman işçileri ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Ormanlı Helikopter 

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