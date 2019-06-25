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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Antalya’da orman yangını

Antalya’da orman yangını

İTFAİYENİN YANGINA GİDİŞİ

Ormanlı Orman Yangını Anız Yangını Helikopter Trol 

-ALEVLERDEN DETAY
-İTFAİYECİLERİN YANGINA MÜDAHALESİ
-YANGIN HELİKOPTERİNDEN DETAY
-ÇALIŞMALARDAN DETAY

( ANTALYA ) - Alanya ve Gazipaşa sınırında çıkan yangında 100 dönümlük makilik ve ormanlık alan kül oldu ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ve Gazipaşa ilçeleri sınırında bulunan Haçbel mevkiinde çıkan anız yangınında 100 dönüm makilik ve ormanlık alan kül oldu. Edinilen bilgilere göre, İmamlı Mahallesi, Haçbel mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler çam ormanına sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine ait 1 acil müdahale aracı ve orman işletme ekiplerine ait 6 arazöz ve 1 helikopter katıldı.
Yangında bazı üreticilerin buğday hasadı sonrası oluşturduğu saman yığınları da küle döndü Yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık bir saatte kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 100 dönüm alandaki çam ağaçları zarar gördü.
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