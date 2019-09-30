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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Antalya’da minibüste şüpheli ölüm

Antalya’da minibüste şüpheli ölüm

Polisler detay

Şüpheli Ölüm Bild Avcılık Sağlık Ekipleri 

-Minibüs detay
-Çalışanlar detay
-Polislerin araçta çalışma yapması
-Cenaze detay
-Ulaşım: Sistemden geçilecek

( ANTALYA ) - ANTALYA

- Antalya’da bir kişi kullandığı ticari minibüste ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre olay Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi 571 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde konfeksiyon mağazası bulunan Emre Anıl Dallı, sabah işyeri önünde camları açık kapalı kasa bir minibüs olduğunu gördü. Açık camdan içeri bakan Dallı, minibüsün ön bölümünde hareketsiz yatan bir kişi gördü. Ağzında kan bulunan kişiden seslenmesine rağmen cevap alamayan Dallı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İşyeri çalışanlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Duman’ın(62) yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri ekipleri hem Duman’ın olduğu sürücü hem de aracın arka bölümünde inceleme yaptı. Savcılık incelemesinin ardından Duman’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (İA-
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