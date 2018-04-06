Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2018 Cuma günü yayınlandı
Antalya'da midye operasyonu

Antalya'da midye operasyonu

- - Operasyondan detay - Midye yapımında kullanılan malzemelerin zabıta tarafından el konulması - Sağlıksız koşullarda üretilen midye dolma ve küflenmiş 1,5 ton midyeye el konulduANTALYA (AA) - Antalya 'da düzenlenen operasyonda sağlıksız koşullarda üretildiği belirlenen midye dolma ve küflenmiş 1,5 ton midyeye el konuldu.Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile Kepez Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Hüsnü Karakaş ve Güneş mahallelerinde sağlıksız koşullarda midye üretimi yaptığı tespit edilen evlere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, eski merdaneli çamaşır makinelerinde ve çuvallarda saklandığı tespit edilen 1,5 ton küflenmiş midye ile midye dolma yapımında kullanılan pilav ele geçirildi.Pilav ve midyeler, imha edilmek üzere götürüldü. Sağlıksız koşullarda üretim yapan kişilere cezai işlem uygulandı.Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, şüpheli durumlarda Alo 153 Zabıta hattına ihbarda bulunulmasını istedi.

Midye Dolma Zabıta 

İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Teröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya ÇıktıTeröristlerin Kamp Fotoğrafları Ortaya Çıktı
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı