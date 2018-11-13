Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Antalya'da kasım ayında 26 dereci gören vatandaşlar sahillere koştu

Antalya'da kasım ayında 26 dereci gören vatandaşlar sahillere koştu

Sahilden drone görüntüsü

Hava Sıcaklığı Güneşli Hava Güneşli 

-Denize girenler
-Güneşlenenler
-Sahil detay
-Falezler detay
-Özgür Dayan röp.
-detaylar

( ANTALYA -EK-DRONE) ANTALYA

- Antalya’da hava sıcaklığı kasım ayında 26 dereceye kadar yükselince, turistler ve vatandaşlar sahillere akın etti. Antalya’da kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte sıcaklık 26 derece, nem oranı da yüzde 26 olarak ölçüldü. Sabah saatlerinden bu yana güneşli havanın etkili olduğu kentte, sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar hafta içi olmasına rağmen sahillere akın etti. Konyaaltı sahiline gelen vatandaşlar denizin ve güneşin keyfini çıkardı, bazılarıysa piknik yapmayı tercih etti. Malatya’dan Antalya’ya gelen Özgür Dayan, kasım ayında denize girebileceğini hiç düşünmediğini belirterek Antalya’nın Türkiye’de farklı bir yere sahip olduğunu söyledi.

Meteroloji’den edinilen bilgiye göre, Antalya’da güneşli havanın perşembe gününe kadar etkili olacağı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...Saat 09:05'te tüm yurtta hayat durdu...
Cumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi SeliCumhuriyet 95 Yaşında! Anıtkabirde Atatürke Sevgi Seli
Tarihi açılıştan ilk karelerTarihi açılıştan ilk kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı