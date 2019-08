Antalya'da Jennifer Lopez rüzgarı

- Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez,"It's My Party" turnesi kapsamında Antalya'da sahneye çıktı. Lopez hayranları otel önünde uzun kuyruklar oluşturdu Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki Regnum Carya Otel'de "It's My Party" turnesi kapsamında konser veriyor. Ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, vereceği konser için Rusya'nın başkenti Moskova'daki konserin ardından sabaha karşı Antalya Havalimanı'na indi. 90 kişilik özel ekibiyle birlikte 2 uçakla gelen Lopez, polis eskortu ve özel korumalar eşliğinde Regnum Carya Otel'e giriş yaptı. Konserin biletleri dün tükenirken, Jennifer Lopez’i ayakta dinlemek isteyenler 7 bin TL, locadan izlemek isteyenler ise 50 bin Euro ödedi.

Özel misafir için loca ayrıldı Normal konserlerde 70- 80 ışık kullanılırken, Jennifer Lopez konseri için otel yönetiminden 800 ışık talebinde bulunuldu. Jennifer Lopez'i locadan izlemek isteyenler için 28 loca ayrıldı. Konser öncesi Lopez, 1 locayı özel misafiri için ayırttı. Lopez'in konserine birkaç gün kala, özel misafirin Kim Kardashian olduğu öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere eşi Okan Kurt ve kızı Hira Kurt ile Demet Akalın, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi isimlerin gelmesi bekleniyor. Otel JLO hayranlarıyla doldu Konsere dakikalar kala Regnum Carya Otel'in önünde uzun araç kuyruklarıyla doldu. Otelin girişine kurulan bilet standından davetliler biletlerini temin etti, davetlilere üzerinde Jennifer Lopez yazılı bileklik hediye edildi. Otelde konaklayan misafirlerin yanı sıra, konser için dışarıdan gelen biletli izleyiciler de büyük bir kitle oluşturdu. Oldukça heyecanlı davetlilerin kimini yerli, kimini ise yabancı hayranlar oluşturdu.