Antalya'da ırmak kenarında piknik ölümle sonuçlandı: 1 ölü

-çevredeki vatandaşlar

-cenaze aracı ve ambulans

-çevreden detaylar

-ölen kişinin fotoğrafı



( ANTALYA )- Irmak kenarında suya düşüp kafasını taşa çarpan piknikçi hayatını kaybetti ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde piknik yapmak amacıyla arkadaşıyla birlikte Karabük Mahallesi Büğrüm Köprü Mesire alanına giden Hüseyin Çipil (50), kayalar üzerinde yürürken suya düşerek başını kayalıklara çarptı. Çipil olay yerinde hayatını kaybetti. Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Çipil, bir arkadaşıyla birlikte Karabük Mahallesi Büğrüm Köprü Mesire alanına gitti. Restaurant’ta yemek yedikten sonra Köprüçay ırmağı üzerindeki taş Köprünün yakınlarında kayalıklar üzerinde yürümek isteyen Çipil, dengesini kaybederek aşağı düştü. Başını taşa çarpan Çipil, ırmakta boğuldu. Hüseyin Çipil, çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılırken olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Çipil’in cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

