Antalya’da iki ayrı uyuşturucu operasyonu

-Dedektör köpek

-Köpeğin minibüste arama yapması

-Koltuğun altına madde bulması



( ANTALYA )- Antalya’da düzenlenen iki ayrı operasyonda 19 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken,3 kişi gözaltına alındı- Dedektör köpek, minibüsün koltuğunun altındaki özel bir bölmeye saklanan esrar maddesini buldu ANTALYA



- Antalya’da düzenlenen iki ayrı operasyonda 19 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Dedektör köpek, minibüsün koltuğunun altındaki özel bir bölmeye saklanan esrar maddesini buldu. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu,uyarıcı madde ticareti yapan şahıs ve gruplara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürdü. İstihbaratı değerlendiren ekipler Kepez ilçesi, Özgürlük Mahallesi’ndeki bir evde ve minibüste yaptıkları aramada 2 kilogram 965 gram esrar maddesi(skunk) ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayda A.F. ile Kırgızistan uyruklu N.K. gözaltına alındı. Ekipler yine Aksu ilçesi Abdurrahmanlar- Gebizli kavşağındaki uygulama noktasında durdurdukları bir araçta 16 kilogram esrar maddesi ele geçirdi. S.Ö.ve C.Ö. gözaltına alındı. Minibüsün koltuğunun altındaki özel bir bölmeye gizlenen paketlenmiş esrar maddesini dedektör köpek buldu. A.F., S.Ö., ve C.Ö. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçlarından adliyeye sevk edildi. N.K.ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (İA-SÇ)

