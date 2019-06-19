Antalya'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

-Yaralı şoför ambulansa konulurken görüntü

-Araç sürücüsü Emin Çekici olayı polise anlatırken görüntü

-Görgü tanığı şoför Eşref Doğan röportaj



( ANTALYA ) - Kaza yerinden elektrikli bisikletle uzaklaşmaya çalışan Özbek turist ayağını kırdı ANTALYA



- Antalya’nın Kemer ilçesinde kafa kafaya çarpışan otomobillerden birinin sürücüsü emniyet kemeri takılı olmadığı için başından yaralanırken, kaza yerinden elektrikli bisikletle uzaklaşmaya çalışan Özbek turist ayağını kırdı. Kaza, Merkez Mahallesi ile Kiriş Mahallesi’ni bağlayan Mustafa Ertuğrul Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yokuşun başındaki virajda sollama yapmaya çalışan Emin Ç. idaresindeki 34 KV 0290 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Turgut Y. idaresindeki 06 BFR 994 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen sürücü Turgut Y. başından yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü 112 Acil Servis ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, diğer sürücü de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Emin Ç., yokuşun başına geldiği sırada aniden önüne çıkan elektrikli bisikletlere çarpmamak için direksiyonu kırdığı sırada kazanın meydana geldiğini ileri sürdü. Olayı gördüğünü belirten Eşref Doğan isimli vatandaş ise, kazanın Emin Ç.’nin elektrikli bisikletleri hatalı sollaması sonucu meydana geldiğini iddia etti. Kazadan kaçarken kaza yaptı Kaza yerinde henüz emniyet tedbirleri alınmadığı sırada oradan geçmekte olan Özbek turist Laçin Kardimova, telaşlanarak kullandığı 07 AFJ 181 plakalı elektrikli bisikletle olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken iddiaya göre fren tutmayınca bacağı bir araçla elektrikli bisiklet arasına sıkışarak yaralandı. Sağ ayağının kırıldığı düşünülen Kardimova, yapılan ilk müdahalenin ardından Kemer Özel Yaşam Hastanesine kaldırıldı. Kardimova’nın yaralanmasına neden olan araç ise tespit edilemedi.

