Antalya'da feci kaza: 1 ölü

-Yerdeki cesetten detay

-Ambulans, polis ekipleri detay

-Cesede ait ayakkabı, sırt çantası, kasktan detay

-Çekicinin üstündeki motosiklet detay

-Yol trafiği detay

-Cenaze aracının gelişi

-Cesedin tabuta konulması ve araca yüklenmesi

-Genel ve detay



( ANTALYA )- Aracın çarpıp kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti ANTALYA



- Antalya'nın Serik ilçesinde plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Antalya'nın Serik ilçesinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Antalya'dan Serik istikametine giden Alper Alhan'ın (35) kullandığı 07 LUE 68 plakalı motosiklet, aynı yönde seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir aracın arkadan çarpması sonucu devrildi. Araç sürücüsü olay yerini terk ederken, motosiklet sürücüsü Alhan sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri trafiği kontrol altına alarak cesedin etrafına şerif çekti. Savcının incelemelerinin ardından Alhan'ın Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Diğer yandan polis ekipleri, kaçan sürücünün bulunmasına yönelik çalışma başlattı.



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