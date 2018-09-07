Antalya'da falezlerde silahlı intihar girişimi

-Polisler detay

-Cumali Karabulut detay

-İkna çabaları

-Silah detay

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-Telefonla konuşmalar

-Şahsın alınması

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( ANTALYA )- Yanında silah ve elinde alkol şişesi ile falezler üzerinde hareketli anlar yaşatan şahıs, polis tarafından alındı- Antalya'da iki gün önce eşinin evi terk etmesi nedeniyle bunalıma giren şahıs polise zor anlar yaşattı ANTALYA



- Antalya'da iki gün önce eşinin evi terk etmesi nedeniyle bunalıma giren şahıs, falezler üzerinde intihar girişiminde bulundu. Yanında silah ve elinde alkol şişesi ile falezler üzerinde hareketli anlar yaşatan şahıs, polis tarafından alındı. Edinilen bilgiye göre olay, saat 9.30 sırasında Kuğulu Park falezlerde meydana geldi. Evli ve bir çok babası Cumali K.(25) eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Falezler üzerinde, ayaklarını sarkıtarak alkol alamaya başlayan Cumali K.’yi görenler intihar etme ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cumali K.’yı ikna çabalarına başladı.

Elinde alkol şişesi ve yanında bir tabanca bulunan Cumali K., kendisini ikna etmeye çalışan polislere, kimseye bir zararının olmadığını müziğini dinleyip,alkolünü aldıktan sonra ayrılacağını söyledi.



Ama polis tehlikeli yerde bulunan Cumali K.’yı ikna çalışmalarına devam etse de sonuç alamadı. Yanında silah olması nedeniyle bölgeye özel harekat ekipleri geldi. Cumali K., ‘yanımdaki silah mı sizi tedirgin ediyor’ deyip silahı denize attı. "Kimseye zararım yok" Özel harekat polislerinden birisi yeleğini çıkarıp, Cumali K.’nın yanına oturdu ve derdini anlatmasını istedi. Cumali K., “ Çalıştığım işten çıktım, eve geldim eşim yoktu. iki bira içeyim diye buraya geldim. Kimseye zararım yok. İki bira aldım burada içiyorum. Polisi de seviyorum, siz benim ülkemin polisiniz, bizde reisçiyiz” dedi.

"Eşiyle telefonla konuştu" Polis, Cumali K.’nın telefonla ulaştığı eşine geri gelmesini istedi. Hilal eşine telefon hoparlöründen, “Aşkım seni seviyorum atlama, hemen geliyorum.Tamam geleceğim. Valizimi toplayıp geliyorum.” dese de Cumali K. ikna olmadı. Ayağa kalkan, arada falezlerden sarkan Cumali K., polislere hareketli dakikalar yaşattı. Cumali K., tedbir amaçlı denizde bekleyen deniz polisine silahı attığı yeri de göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Cumali K., tanıdığı bir polisin yanına gelmesiyle falezlerden alındı. Cumali K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, silah deniz polisi tarafından çıkarıldı.

