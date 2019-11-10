Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum’da toprağa verildi

Antalya’da evinde ölü bulunan ailenin cenazeleri Erzurum’da toprağa verildi

- Özel elbiselerin giyilmesi

Güvenlik Güçleri Cenaze Aracı Köy Mezarlığı Gözyaşı Kimyasal Madde 

-- Aileden detay
-- Mezarın kazılması
-- Mezarlıktan detay
-- Mezarlığı izleyen cemaat
-- Cenaze namazının kılınması
-- Cenazelerin iple defnedilmesi
-- Ölenlerin fotoğrafları

( ERZURUM )- Cenazeler kazılan mezarlara iple indirildi ERZURUM

- Antalya’da menşei belli olmayan kimyasal madde nedeniyle yaşamını yitiren aynı aileden 2’si çocuk 4 kişi Erzurum’da kazılan 6 metre derinliğinde ki özel mezarlıkta toprağa verildi.
Defin sırasında mezarlığa cemaatten kimse alınmazken cenazeler 3 metre derinliğinde kazılan mezarlara iple indirildi. Olay, Antalya’nın Konyaaltı Siteler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Şimşek ailesinden haber alamayan bir yakınının polisi araması üzerine ortaya çıkan olayda eve çilingir yardımıyla giren polis, dört kişinin cesetleriyle karşılaştı. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek'e (38) ile çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Yapılan ilk incelemede siyanür ile zehirlendiği iddia edilen 4 kişinin Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Erzurum'a getirildi.
Cenazeler Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Kırkgöze mahallesinde dekontaminasyon kamyonu ile getirilirken, güvenlik güçleri cenaze aracı çevresinde yoğun önlem aldı. AFAD ekipleri ve cenazeyi yıkamak için gelen imamlara da özel kıyafet giydirildi. Öte yandan cenazeler cenaze aracı içinden çıkarılmadan, Kırkgöze köyü mezarlığında kılınan namaz sonrası köy mezarlığına defnedildi. ‘Cemaat defini duvar arkasından izledi’ Cenazeye Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Şimşek ailesinin çok sayıda yakını katılırken oluşabilecek her hangi bir sağlık sorunundan dolayı mezarlığa cemaatten kimse alınmadı. Cenaze cemaati ise defini duvar arkasından izledi. Cenaze namazının kılındığı sırada Selim Şimşek ve Sultan Şimşek’in aileleri gözyaşına boğuldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştüİzmir'de altı işçi kimyasal kazanın içine düştü
İki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralıİki Şehir Arasındaki Sınır Kavgası Yeniden Alevlendi: 5 Yaralı
Fuhşun Şifresi lüks ArabaFuhşun Şifresi lüks Araba
Kafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide YakalandıKafa Kesen Teröristin 4 Öğrencisi Kocaelide Yakalandı
Ankarada Trafik Kazası: 2 Ağır YaralıAnkarada Trafik Kazası: 2 Ağır Yaralı
Otomobilde Basıldılar!Otomobilde Basıldılar!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı